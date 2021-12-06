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Миссия невыполнима. Жена Ярмоленко не может это делать с мужем из-за детей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 09:29
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Инна Ярмоленко показала, как она пытается сделать фотографию с Андреем, но все время в кадр попадают дети
Фотография без детей не получается
Фотография без детей не получается

Недавно Андрей Ярмоленко сводил жену в дорогущий ресторан. И вот пара вновь собралась провести время вместе.

Перед выходом Инна Ярмоленко попыталась сделать совместное фото с Андреем, но дети не дали совершить задуманное, постоянно попадая в кадр.

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"Фото вдвоем, миссия невыполнима", – подписала снимок в Instagram Инна.

Напомним, что Инна Ярмоленко по образованию – специалист по международным отношениям и дипломатии. Брак пара оформила в конце 2011 года.

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Живут в Лондоне, где Андрей Ярмоленко выступает за Вест Хэм. В недавнем еврокубковом матче "молотобойцев" Ярмоленко поучаствовал в двух забитых голах своей команды.

Ранее мы рассказывали, что на премиальные за Евро-2020 Ярмоленко купил медоборудование для больницы "Охматдет".

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