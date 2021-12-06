Миссия невыполнима. Жена Ярмоленко не может это делать с мужем из-за детей

Инна Ярмоленко показала, как она пытается сделать фотографию с Андреем, но все время в кадр попадают дети

Фотография без детей не получается

Недавно Андрей Ярмоленко сводил жену в дорогущий ресторан. И вот пара вновь собралась провести время вместе.

Перед выходом Инна Ярмоленко попыталась сделать совместное фото с Андреем, но дети не дали совершить задуманное, постоянно попадая в кадр.

Реклама

"Фото вдвоем, миссия невыполнима", – подписала снимок в Instagram Инна.

Напомним, что Инна Ярмоленко по образованию – специалист по международным отношениям и дипломатии. Брак пара оформила в конце 2011 года.

Реклама

Живут в Лондоне, где Андрей Ярмоленко выступает за Вест Хэм. В недавнем еврокубковом матче "молотобойцев" Ярмоленко поучаствовал в двух забитых голах своей команды.

Ранее мы рассказывали, что на премиальные за Евро-2020 Ярмоленко купил медоборудование для больницы "Охматдет".