Мінус 7 клубів через агресію Росії. З ким розпочне чемпіонат Перша ліга

Другий за силою дивізіон чемпіонату України недорахується кількох старожилів першості

Карпати поповнять склад учасників Першої ліги / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці серпня має стартувати новий сезон УПЛ. Окрім першості в елітному дивізіоні очікується повернення футболу у Першій та Другій лігах.

У наступному сезоні чемпіонату у Першій лізі візьмуть участь 16 команд, які будуть розбиті на дві групи. Про це повідомив телеграм канал Карпати Львів.

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За даними джерела, список ще не є остаточним. На наступному тижні ПФЛ опублікує офіційний прес-реліз.

Склад учасників другого за значимістю дивізіону поповнять вісім команд Другої ліги: Діназ, Епіцентр, Мункач, СК Полтава, Карпати, Металург Запоріжжя, Скорук та ЛНЗ. Команда ФСК Маріуполь, яка сформована на базі Яруда, замінить донецький Олімпік.

У зв'язку з військовою агресією Росії не зможуть взяти участь у чемпіонаті: Альянс, Поділля, Волинь, Краматорськ, Агробізнес, Ужгород, а також вже згадуваний Олімпік.

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Перша ліга. Група А

Діназ (Вишгород)

Епіцентр (Дунаївці)

Нива (Тернопіль)

Мункач (Мукачево)

Прикарпаття (Івано-Франківськ)

СК Полтава

Карпати (Львів)

Полісся (Житомир)

Перша ліга. Група В

Металург (Запоріжжя)

ВПК-Агро (Вишневе)

Оболонь (Київ)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

ФСК Маріуполь

Кремінь (Кременчук)

Скорук (Нікопольський район)

ЛНЗ (Черкаси)

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Чемпіонат Першої ліги розпочнеться орієнтовно наприкінці серпня – на початку вересня.

Раніше ми повідомляли, що житомирське Полісся готове замінити один із клубів УПЛ. Команда проходить атестацію для участі у чемпіонаті в Прем'єр-ліги.