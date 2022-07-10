Мінус 7 клубів через агресію Росії. З ким розпочне чемпіонат Перша ліга

Наприкінці серпня має стартувати новий сезон УПЛ. Окрім першості в елітному дивізіоні очікується повернення футболу у Першій та Другій лігах.
У наступному сезоні чемпіонату у Першій лізі візьмуть участь 16 команд, які будуть розбиті на дві групи. Про це повідомив телеграм канал Карпати Львів.
За даними джерела, список ще не є остаточним. На наступному тижні ПФЛ опублікує офіційний прес-реліз.
Склад учасників другого за значимістю дивізіону поповнять вісім команд Другої ліги: Діназ, Епіцентр, Мункач, СК Полтава, Карпати, Металург Запоріжжя, Скорук та ЛНЗ. Команда ФСК Маріуполь, яка сформована на базі Яруда, замінить донецький Олімпік.
У зв'язку з військовою агресією Росії не зможуть взяти участь у чемпіонаті: Альянс, Поділля, Волинь, Краматорськ, Агробізнес, Ужгород, а також вже згадуваний Олімпік.
Перша ліга. Група А
- Діназ (Вишгород)
- Епіцентр (Дунаївці)
- Нива (Тернопіль)
- Мункач (Мукачево)
- Прикарпаття (Івано-Франківськ)
- СК Полтава
- Карпати (Львів)
- Полісся (Житомир)
Перша ліга. Група В
- Металург (Запоріжжя)
- ВПК-Агро (Вишневе)
- Оболонь (Київ)
- Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
- ФСК Маріуполь
- Кремінь (Кременчук)
- Скорук (Нікопольський район)
- ЛНЗ (Черкаси)
Чемпіонат Першої ліги розпочнеться орієнтовно наприкінці серпня – на початку вересня.
Раніше ми повідомляли, що житомирське Полісся готове замінити один із клубів УПЛ. Команда проходить атестацію для участі у чемпіонаті в Прем'єр-ліги.