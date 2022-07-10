Минус 7 клубов из-за агрессии России. С кем начнет чемпионат Первая лига

В конце августа должен стартовать новый сезон УПЛ. Кроме первенства в элитном дивизионе ожидается возвращение футбола в Первой и Второй лигах.
В следующем сезоне чемпионата в первой лиге примут участие 16 команд, которые будут разбиты на две группы. Об этом сообщил телеграм-канал Карпаты Львов.
По данным источника, список еще не окончательный. На следующей неделе ПФЛ опубликует официальный пресс-релиз.
Состав участников второго по значимости дивизиона пополнят восемь команд Второй лиги: Диназ, Эпицентр, Мункач, СК Полтава, Карпаты, Металлург Запорожье, Скорук и ЛНЗ. Команда ФСК Мариуполь, сформированная на базе Яруда, заменит донецкий Олимпик.
В связи с военной агрессией России не смогут принять участие в чемпионате: Альянс, Подолье, Волынь, Краматорск, Агробизнес, Ужгород, а также вышеупомянутый Олимпик.
Первая лига. Группа А
- Диназ (Вышгород)
- Эпицентр (Дунаевцы)
- Нива (Тернополь)
- Мункач (Мукачево)
- Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- СК Полтава
- Карпаты (Львов)
- Полесье (Житомир)
Первая лига. Группа В
- Металлург (Запорожье)
- ВПК-Агро (Вишневое)
- Оболонь (Киев)
- Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
- ФСК Мариуполь
- Кремень (Кременчуг)
- Скорук (Никопольский район)
- ЛНЗ (Черкассы)
Чемпионат Первой лиги начнется ориентировочно в конце августа – начале сентября.
Ранее мы сообщали, что житомирское Полесье готово заменить один из клубов УПЛ. Команда проходит аттестацию для участие в чемпионате в Премьер-лиги.