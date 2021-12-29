Хто залишиться у Динамо? Луческу відправить до Румунії 12 футболістів

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу віддав список із 12 гравців наставнику бухарестського Динамо

Георгій Цітаішвілі другу частину сезону може провести в чемпіонаті Румунії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Румунський наставник збирається допомогти своєму рідному клубу – Динамо з Бухареста і заодно надати ігрову практику футболістам "біло-синіх", які не потрапляють в основу.

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Швидше за все, в оренду віддадуть футболістів Динамо, які осінню частину чемпіонату грали за Чорноморець. Головний тренер Динамо Бухарест Флавіус Стойкан може обрати гравців зі списку, який йому надав Мірча Луческу, повідомляє gsp.ro.

Мірча Луческу / Фото: Getty Images

Як відомо, Чорноморець незабаром викуплять одеські бізнесмени. У планах нових власників "моряків" відмовитись від орендованих футболістів.

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Таким чином, динамівському керівництву потрібно терміново шукати місце, куди можна працевлаштувати 16 футболістів.

До Румунії можуть вирушити Георгій Цитаішвілі, Владислав Кучерук, Крістіан Біловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Данило Скорко, Мохаммед Кадирі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Богдан Білошевський, Євген Смирний, Ярослав Надольський, Вадим Мащенко, Євген та Данило Сухоручко.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Додамо, що зараз Динамо Бухарест посідає передостаннє місце у чемпіонаті Румунії. Рятувати команду від вильоту належить українським футболістам.

Зазначимо, що наставник румунського клубу Флавіус Стойкан у 2003 – 2007 роках виступав за донецький Шахтар, де його тренером був Мірча Луческу.