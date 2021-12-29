Кто останется в Динамо? Луческу отправит в Румынию 12 футболистов

Румынский наставник собирается помочь своему родному клубу – Динамо из Бухареста и заодно предоставить игровую практику футболистам не попадающим в основу "бело-синих".
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Скорее всего, в аренду отдадут футболистов Динамо, которые осеннюю часть чемпионата играли за Черноморец. Главный тренер Динамо Бухарест Флавиус Стойкан может выбрать игроков из списка, который ему предоставил Мирча Луческу, сообщает gsp.ro.
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Как известно, Черноморец в скором времени выкупят одесские бизнесмены. В планах новых владельцев "моряков" отказаться от арендованных футболистов.
Таким образом динамовскому руководству нужно срочно искать место, куда можно трудоустроить 16 футболистов.
В Румынию могут отправиться Георгий Цитаишвили, Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Белошевский, Евгений Смирный, Ярослав Надольский, Вадим Мащенко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат и Даниил Сухоручко.
Добавим, что сейчас Динамо Бухарест занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии. Спасать команду от вылета предстоит украинским футболистам.
Отметим, что наставник румынского клуба Флавиус Стойкан в 2003 – 2007 годах выступал за донецкий Шахтер, где его тренером был Мирча Луческу.