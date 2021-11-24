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Рік позбавлення волі! Зірці Реалу озвучили вирок за шантаж

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
24 листопада, 12:28
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Карім Бензема відбувся легким переляком, адже рік позбавлення волі йому присудили з позначкою "умовно"
Карім Бензема
Карім Бензема / Фото: Reuters

Кримінальний суд Версаля ухвалив рішення у справі про шантаж колишнього півзахисника збірної Франції Матьє Вальбуена, який зараз грає за Олімпіакос, відеозаписом інтимного характеру з боку лідера Реала Каріма Бензема та ще чотирьох осіб.

Бензема визнали винним у співучасті у спробі шантажу. Однак, на думку суду, нападник Реала не усвідомлював злочинного характеру своїх дій.

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Тому Каріма засудили до року в'язниці умовно, а не до реальної посадки за ґрати. Плюс штраф у розмірі 75 тисяч євро. RMC Sport.

Вальбуена і Бензема
Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

Нагадаємо, Карім Бензема 2015 року діяв як посередник та підбурював партнера зі збірної Франції Матьє Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не опублікували ролик інтимного змісту за участю останнього.

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Через скандал обидва гравці були відсторонені від збірної Франції на Євро-2016, але Бензема нещодавно повернули до національної команди.

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