Рік позбавлення волі! Зірці Реалу озвучили вирок за шантаж

Карім Бензема відбувся легким переляком, адже рік позбавлення волі йому присудили з позначкою "умовно"

Карім Бензема / Фото: Reuters

Кримінальний суд Версаля ухвалив рішення у справі про шантаж колишнього півзахисника збірної Франції Матьє Вальбуена, який зараз грає за Олімпіакос, відеозаписом інтимного характеру з боку лідера Реала Каріма Бензема та ще чотирьох осіб.

Бензема визнали винним у співучасті у спробі шантажу. Однак, на думку суду, нападник Реала не усвідомлював злочинного характеру своїх дій.

Реклама

Тому Каріма засудили до року в'язниці умовно, а не до реальної посадки за ґрати. Плюс штраф у розмірі 75 тисяч євро. RMC Sport.

Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

Нагадаємо, Карім Бензема 2015 року діяв як посередник та підбурював партнера зі збірної Франції Матьє Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не опублікували ролик інтимного змісту за участю останнього.

Реклама

Через скандал обидва гравці були відсторонені від збірної Франції на Євро-2016, але Бензема нещодавно повернули до національної команди.