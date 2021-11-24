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Год лишения свободы! Звезде Реала озвучили приговор за шантаж

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
24 ноября, 12:28
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Карим Бензема отделался легким испугом, ведь год лишения свободы ему присудили с пометкой "условно"
Карим Бензема
Карим Бензема / Фото: Reuters

Уголовный суд Версаля вынес решение по делу о шантаже бывшего полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна, сейчас играющего за Олимпиакос, видеозаписью интимного характера со стороны лидера Реала Карима Бензема и еще четырех лиц.

Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа. Однако, по мнению суда, нападающий Реала не осознавал преступный характер своих действий.

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Поэтому Карима приговорили к году тюрьмы условно, а не к реальной посадке за решетку. Плюс штраф в размере 75 тысяч евро, сообщает RMC Sport.

Вальбуэна и Бензема
Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

Напомним, Карим Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик интимного содержания с участием последнего.

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Из-за скандала оба игрока были отстранены от сборной Франции на Евро-2016, но Бензема недавно вернули в национальную команду.

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