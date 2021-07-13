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Роналду забули! Оприлюднена символічна збірна Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
13 липня, 13:55
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П'ять з одинадцяти найкращих гравців чемпіонату Європи представляють Італію. Поза списком – Кейн і Кріштіану, зате знайшлося місце в складі футболістам з Данії і Бельгії
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

УЄФА представила збірну найкращих гравців Євро-2020. У символічній команді турніру не знайшлося місця ні Кріштіану Роналду, який з п'ятьма голами став володарем Золотої бутси ЧЄ, ні найрезультативнішому гравцеві збірної Англії – автору чотирьох м'ячів Гаррі Кейну.

СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА ЄВРО

  • Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія)
  • Захисники: Леонардо Спінаццола (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Кайл Вокер (Англія)
  • Півзахисники: Педрі (Іспанія), Жоржиньо (Італія), П'єр-Еміль Хейб'єрг (Данія)
  • Нападники: Рахім Стерлінг (Англія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Федеріко К'єза (Італія)

Нагадаємо, в фіналі Євро Італія в серії пенальті обіграла Англію.

При цьому найкращим гравцем турніру був названий воротар Італії Доннарумма – нині безробітний ексміланіст, який ось-ось укладе контракт із ПСЖ.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро

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