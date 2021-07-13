Курил в роздягальні "Уемблі", пританцьовуючи на камеру: італієць відірвався після фіналу

Захисник збірної Італії і Наполі Джованні Ді Лоренцо потрапив на камеру з сигаретою в роздягальні своєї команди після перемоги на чемпіонаті Європи-2020

Джованні Ді Лоренцо забрав собі і трохи сітки / Фото: Reuters

Чемпіонам можна все. Тому після перемоги над Англією в фіналі Євро-2020 в Лондоні захисник збірної Італії Джованні Ді Лоренцо курив прямо в роздягальні своєї команди і не ховався від камер своїх партнерів по команді. Після 1: 1 в основний і додатковий час на "Уемблі" італійці виграли Євро-2020 в серії 11-метрових – 3: 2.

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Захисник Наполі Ді Лоренцо з сигаретою в роті потрапив на відео, яке виклав в Сторіс свого Instagram Франческо Ачербі. Однак футболіст зовсім не соромився камери і не ховав цигарку, коли зрозумів, що його знімають, а просто продовжив танцювати з нею в руках.

раніше експерт з України назвав англійців клоунами . А їх тренера і зовсім би повісив на "Уемблі". +

В свою чергу принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії .

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії .

А герой фіналу Євро-2020 запивав пиво колою на прес-конференції . Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі вважає, що він це заслужив.

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