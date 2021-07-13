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Курил в роздягальні "Уемблі", пританцьовуючи на камеру: італієць відірвався після фіналу

Олена Павлова Олена Павлова
13 липня, 11:08
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Захисник збірної Італії і Наполі Джованні Ді Лоренцо потрапив на камеру з сигаретою в роздягальні своєї команди після перемоги на чемпіонаті Європи-2020
Джованні Ді Лоренцо забрав собі і трохи сітки
Джованні Ді Лоренцо забрав собі і трохи сітки / Фото: Reuters

Чемпіонам можна все. Тому після перемоги над Англією в фіналі Євро-2020 в Лондоні захисник збірної Італії Джованні Ді Лоренцо курив прямо в роздягальні своєї команди і не ховався від камер своїх партнерів по команді. Після 1: 1 в основний і додатковий час на "Уемблі" італійці виграли Євро-2020 в серії 11-метрових – 3: 2.

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Захисник Наполі Ді Лоренцо з сигаретою в роті потрапив на відео, яке виклав в Сторіс свого Instagram Франческо Ачербі. Однак футболіст зовсім не соромився камери і не ховав цигарку, коли зрозумів, що його знімають, а просто продовжив танцювати з нею в руках.

раніше експерт з України назвав англійців клоунами . А їх тренера і зовсім би повісив на "Уемблі". +

В свою чергу принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії .

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії .

А герой фіналу Євро-2020 запивав пиво колою на прес-конференції . Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі вважає, що він це заслужив.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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