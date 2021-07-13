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Турнір під Мессі: переможців Євро і Кубка Америки можуть звести в матчі за Суперкубок світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 липня, 10:36
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У Південній Америці вирішили з'ясувати, хто сильніший: переможець Євро-2020 або краща команда Кубка Америки. Поєдинок межу Італією і Аргентиною можуть провести у 2022 році
Італія і Аргентина можуть розіграти Суперкубок світу
Італія і Аргентина можуть розіграти Суперкубок світу / Фото: REUTERS

Ліонель Мессі нарешті виграв перший трофей зі збірною Аргентини і зразу може отримати ще одну можливість. Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) виступила з ідеєю провести поєдинок між переможцем Євро-2020 збірної Італії і володарем Кубка Америки збірної Аргентини за своєрідний Суперкубок світу.

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Раніше найсильніші команди континентальних чемпіонатів зустрічалися на Кубку Конфедерацій, але в 2017 році турнір був скасований, а замість нього будуть проводити клубний чемпіонат світу за новим форматом.

Журналіст Луїс Мазаріегос, який опублікував в Twitter інформацію про потенційний поєдинок, припустив, що в 2021 році навряд чи з'явиться можливість зустрічі через календар, але його можна буде провести в 2022 році.

До речі, в грудні 2022 року відбудеться чемпіонат світу в Катарі. Так що Італія та Аргентина отримають можливість зустрітися на полі і без матчу за Суперкубок.

Раніше ми писали, що Мессі присвятив Марадоні перемогу на Кубку Америки. Знаменитий аргентинський футболіст після першого трофея зі збірною згадав і свого великого попередника, і всіх своїх співвітчизників.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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