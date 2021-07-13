Роналду забыли! Обнародована символическая сборная Евро-2020

Пять из одиннадцати лучших игроков чемпионата Европы представляют Италию. Вне списка – Кейн и Криштиану, зато нашлось место в составе футболистам из Дании и Бельгии

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

УЕФА представил сборную лучших игроков Евро-2020. В символической команде турнира не нашлось места ни Криштиану Роналду, который с пятью голами стал обладателем Золотой бутсы ЧЕ, ни самому результативному игроку сборной Англии – автору четырех мячей Харри Кейну.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЕВРО

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) Защитники: Леонардо Спинаццола (Италия), Харри Магуайр (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Кайл Уокер (Англия)

Леонардо Спинаццола (Италия), Харри Магуайр (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Кайл Уокер (Англия) Полузащитники: Педри (Испания), Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания)

Педри (Испания), Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания) Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия)

Напомним, в финале Евро Италия в серии пенальти обыграла Англию.

При этом лучшим игроком турнира был назван вратарь Италии Доннарумма – ныне безработный экс-миланист, который со дня на день подпишет контракт с ПСЖ.