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Роналду забыли! Обнародована символическая сборная Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 13:55
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Пять из одиннадцати лучших игроков чемпионата Европы представляют Италию. Вне списка – Кейн и Криштиану, зато нашлось место в составе футболистам из Дании и Бельгии
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

УЕФА представил сборную лучших игроков Евро-2020. В символической команде турнира не нашлось места ни Криштиану Роналду, который с пятью голами стал обладателем Золотой бутсы ЧЕ, ни самому результативному игроку сборной Англии – автору четырех мячей Харри Кейну.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЕВРО

  • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
  • Защитники: Леонардо Спинаццола (Италия), Харри Магуайр (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Кайл Уокер (Англия)
  • Полузащитники: Педри (Испания), Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания)
  • Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия)

Напомним, в финале Евро Италия в серии пенальти обыграла Англию.

При этом лучшим игроком турнира был назван вратарь Италии Доннарумма – ныне безработный экс-миланист, который со дня на день подпишет контракт с ПСЖ.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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