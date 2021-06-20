Любимо і скучаємо: дружина Андрія Шевченка опублікувала сімейні фото в День батька

Крістен Пазік привітала Андрія Шевченка з Днем батька і опублікувала сімейні фото головного тренера збірної України з синами. Шева виховує чотирьох синів

Андрій Шевченко зі своїми синами / Фото: Instagram

Дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік привітала чоловіка з Днем батька. Американська модель зізналася, що дуже сумує за чоловіком, який в цей час зі збірною України бореться на полях Євро-2020.

Читайте також: Як сім'я Шевченко вболівала за Україну: після матчу тренер звернувся до дружини і дітей

"З Днем батька всіх пап! Особливо Андрія Шевченка, якого ми дуже любимо і за яким дуже скучаємо. Ми любимо вас, папіки", – написала Крістен в Instagram

Вітання Пазік супроводила серією домашніх фото, на яких Андрій зображений зі своїми дітьми.

Крістін Пазік подарувала футболісту первістка Джордана в 2004 році. Через два роки у подружжя з'явився другий син, якого назвали Крістіан.

Наступного поповнення в родині Шевченків довелося чекати шість років. У жовтні 2012 року, коли Андрій уже завершив професійну кар'єру, він став багатодітним батьком – Крістін Пазік народила сина Олександра.

А в квітні 2016 року у світ з'явився останній на цей момент дитина в сім'ї Андрія і Крістен – йому дали подвійне ім'я Райдер-Габріель.