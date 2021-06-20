20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Любимо і скучаємо: дружина Андрія Шевченка опублікувала сімейні фото в День батька

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 15:45
Копіювати лінк
Крістен Пазік привітала Андрія Шевченка з Днем батька і опублікувала сімейні фото головного тренера збірної України з синами. Шева виховує чотирьох синів
Андрій Шевченко зі своїми синами
Андрій Шевченко зі своїми синами / Фото: Instagram

Дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік привітала чоловіка з Днем батька. Американська модель зізналася, що дуже сумує за чоловіком, який в цей час зі збірною України бореться на полях Євро-2020.

Читайте також: Як сім'я Шевченко вболівала за Україну: після матчу тренер звернувся до дружини і дітей

"З Днем батька всіх пап! Особливо Андрія Шевченка, якого ми дуже любимо і за яким дуже скучаємо. Ми любимо вас, папіки", – написала Крістен в Instagram

Вітання Пазік супроводила серією домашніх фото, на яких Андрій зображений зі своїми дітьми.

Крістін Пазік подарувала футболісту первістка Джордана в 2004 році. Через два роки у подружжя з'явився другий син, якого назвали Крістіан.

Наступного поповнення в родині Шевченків довелося чекати шість років. У жовтні 2012 року, коли Андрій уже завершив професійну кар'єру, він став багатодітним батьком – Крістін Пазік народила сина Олександра.

А в квітні 2016 року у світ з'явився останній на цей момент дитина в сім'ї Андрія і Крістен – йому дали подвійне ім'я Райдер-Габріель.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти