Любим и скучаем: супруга Андрея Шевченко опубликовала семейные фото в День отца

Кристен Пазик поздравила Андрея Шевченко с Днем отца и опубликовала семейные фото главного тренера сборной Украины с сыновьями. Шева воспитывает четверых сыновей

Андрей Шевченко со своими сыновьями / Фото: Instagram

Супруга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила муже с Днем отца. Американская модель призналась, что очень скучает по супругу, который в это время со сборной Украины сражается на полях Евро-2020.

Читайте также: Как семья Шевченко болела за Украину: после матча тренер обратился к жене и детям

"С Днем отца всех пап! Особенно Андрея Шевченко, которого мы очень любим и по которому ужасно скучаем. Мы любим вас, папики", – написала Кристен в Instagram.

Поздравление Пазик сопроводила серией домашних фото, на которых Андрей запечатлен со своими детьми.

Кристин Пазик подарила футболисту первенца Джордана в 2004 году. Спустя два года у супругов появился второй сын, которого назвали Кристиан.

Следующего пополнения в семье Шевченко пришлось ждать шесть лет. В октябре 2012 года, когда Андрей уже завершил профессиональную карьеру, он стал многодетным отцом – Кристин Пазик родила сына Александра.

А в апреле 2016 года на свет появился последний на данный момент ребенок в семье Андрея и Кристины – ему дали двойное имя Райдер-Габриэль.