Ворскла – Шахтар: де дивитися матч 23 жовтня

Список трансляцій поєдинку чемпіонату України. Гру між Ворсклою і Шахтарем можна буде подивитися на ТБ і в Інтернеті
"Шахтар" - "Ворскла" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
12-й тур чемпіонату України з футболу
сьогодні продовжиться у Полтаві. Зустрічаються Ворскла і Шахтар.
Де дивитись? Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ворскла – Шахтар. Також гру в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". В Інтернеті дивитися поєдинок можна на Oll.tv. Початок трансляції о 17:00.
Хто фаворит? Відповідно до котирувань букмекерських контор, ймовірність результату зустрічі така: перемога Ворскли – 11%, нічия – 17%, перемога Шахтаря – 72%.
Турнірне становище. Між командами два очки різниці. Якщо виграє Ворскла, то команда вийде на друге місце в УПЛ. У разі перемоги "гірників", вони очолять турнірну таблицю мінімум до матчу Динамо – Дніпро-1.
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Забиті
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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Пропущені
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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До речі, на полі Ворскли команди провели 26 матчів: 3 перемоги у Полтави, 6 нічиїх і 17 разів перемагав донецький клуб.
У минулому турі Шахтар розгромив Зорю – 6:1.
А Ворскла обіграла Олександрію – 2:1.