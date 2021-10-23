Ворскла – Шахтар: де дивитися матч 23 жовтня

Список трансляцій поєдинку чемпіонату України. Гру між Ворсклою і Шахтарем можна буде подивитися на ТБ і в Інтернеті

"Шахтар" - "Ворскла" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

12-й тур чемпіонату України з футболу сьогодні продовжиться у Полтаві. Зустрічаються Ворскла і Шахтар.

Де дивитись? Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ворскла – Шахтар. Також гру в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". В Інтернеті дивитися поєдинок можна на Oll.tv. Початок трансляції о 17:00.

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Хто фаворит? Відповідно до котирувань букмекерських контор, ймовірність результату зустрічі така: перемога Ворскли – 11%, нічия – 17%, перемога Шахтаря – 72%.

Турнірне становище. Між командами два очки різниці. Якщо виграє Ворскла, то команда вийде на друге місце в УПЛ. У разі перемоги "гірників", вони очолять турнірну таблицю мінімум до матчу Динамо – Дніпро-1.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 11 9 2 0 29 3 26 29 Забиті 29 Пропущені 3 Різниця 26 Результати останніх матчів: В Н В В В 2 Шахтар Шах 11 8 2 1 29 6 23 26 Забиті 29 Пропущені 6 Різниця 23 Результати останніх матчів: В Н В В В 3 Ворскла Вор 11 7 3 1 21 8 13 24 Забиті 21 Пропущені 8 Різниця 13 Результати останніх матчів: В В В В Н 4 Дніпро-1 Дні 11 7 1 3 16 12 4 22 Забиті 16 Пропущені 12 Різниця 4 Результати останніх матчів: В В П В П 5 Зоря Зор 11 6 2 3 23 15 8 20 Забиті 23 Пропущені 15 Різниця 8 Результати останніх матчів: П В В В Н 6 Олександрія Оле 12 5 4 3 12 10 2 19 Забиті 12 Пропущені 10 Різниця 2 Результати останніх матчів: Н П Н В П 7 Металіст 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забиті 15 Пропущені 14 Різниця 1 Результати останніх матчів: В В В В Н 8 Десна Дес 12 5 3 4 14 17 -3 18 Забиті 14 Пропущені 17 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н Н П П В 9 Верес Вер 11 4 3 4 10 12 -2 15 Забиті 10 Пропущені 12 Різниця -2 Результати останніх матчів: В Н П П В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П П Н В 11 Колос Кол 10 3 2 5 7 16 -9 11 Забиті 7 Пропущені 16 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В П В П 12 Інгулець Інг 11 2 2 7 9 22 -13 8 Забиті 9 Пропущені 22 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П Н П П 13 Минай Мин 10 1 4 5 6 12 -6 7 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н П П П Н 14 Львів Льв 11 1 3 7 7 19 -12 6 Забиті 7 Пропущені 19 Різниця -12 Результати останніх матчів: П П В Н П 15 Чорноморець Чор 11 1 3 7 11 25 -14 6 Забиті 11 Пропущені 25 Різниця -14 Результати останніх матчів: П П Н П Н 16 Маріуполь Мар 11 1 1 9 13 27 -14 4 Забиті 13 Пропущені 27 Різниця -14 Результати останніх матчів: П П П П В

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До речі, на полі Ворскли команди провели 26 матчів: 3 перемоги у Полтави, 6 нічиїх і 17 разів перемагав донецький клуб.

У минулому турі Шахтар розгромив Зорю – 6:1.

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А Ворскла обіграла Олександрію – 2:1.