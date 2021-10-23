Ворскла – Шахтер: где смотреть матч 23 октября

Список трансляций поединка чемпионата Украины. Игру между Ворсклой и Шахтером можно будет посмотреть на ТВ и в Интернете
"Шахтер" - "Ворскла" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
12-й тур чемпионата Украины по футболу сегодня продолжится в Полтаве. Встречаются Ворскла и Шахтер.
Где смотреть? Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ворскла – Шахтер. Также игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете смотреть поединок можна на Oll.tv. Начало трансляции в 17:00.
Кто фаворит? Согласно котировкам букмекерских контор, вероятность исхода встречи такая: победа Ворсклы – 11%, ничья – 17%, победа Шахтера – 72%.
Турнирное положение. Между командами два очка разницы. Если выиграет Ворскла, то команда выйдет на второе место в УПЛ. В случае победы "горняков", они возглавят турнирную таблицу минимум до матча Динамо – Днепр-1.
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Кстати, на поле Ворсклы команды провели 26 матчей: 3 победы у Полтавы, 6 ничьих и 17 раз побеждал донецкий клуб.
В прошлом туре Шахтер разгромил Зарю – 6:1.
А Ворскла обыграла Александрию – 2:1.