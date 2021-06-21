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Усик з дружиною засвітився на дорослих канікулах, Ломаченко показав наряд на бій з Накатані

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
21 червня, 10:10
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Знамениті українські боксери-куми знаходяться далеко друг від одного і по-різному проводять вихідні: Олександр – на яхті, Василь – у спортзалі
Олександр Усик і його дружина Катерина
Олександр Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Багатодітний батько Олександр Усик в суботу та неділю знайшов час відволіктися від підготовки до бою з Ентоні Джошуа. В суботу Усик надів футболку Динамо і став у ворота, взявши участь в дитячій тренуванні по футболу. А в неділю хлопець і його дружина Катерина втекли від сімейних буднів.

Олександр поділився на сторінці в Instagram фотографією з дружиною серед яхт, які підписав "Дорослі канікули". Пара вирішила на час усамітнитися, залишивши трьох своїх дітей на піклування родичів.

У той же час куму і одному Саші не до відпочинку. Днями Ломаченко поплавав під водоспадом за тиждень до бою з Накатані. Наступний поєдинок Василя в професіоналах відбудеться вже в найближчу суботу, 26 червня. Минулої ночі він продемонстрував, як буде виглядати при виході на ринг. Спочатку постав в боксерському халаті, а потім просто показав свою досить коротку стрижку.

Тим часом український боксер в Мілані шукав насіння.

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Вашій увазі – жорсткий нокаут від непереможного японського Монстра в чемпіонському бою.

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6
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2
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3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
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