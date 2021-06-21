Усик з дружиною засвітився на дорослих канікулах, Ломаченко показав наряд на бій з Накатані

Знамениті українські боксери-куми знаходяться далеко друг від одного і по-різному проводять вихідні: Олександр – на яхті, Василь – у спортзалі

Олександр Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Багатодітний батько Олександр Усик в суботу та неділю знайшов час відволіктися від підготовки до бою з Ентоні Джошуа. В суботу Усик надів футболку Динамо і став у ворота, взявши участь в дитячій тренуванні по футболу. А в неділю хлопець і його дружина Катерина втекли від сімейних буднів.

Олександр поділився на сторінці в Instagram фотографією з дружиною серед яхт, які підписав "Дорослі канікули". Пара вирішила на час усамітнитися, залишивши трьох своїх дітей на піклування родичів.

У той же час куму і одному Саші не до відпочинку. Днями Ломаченко поплавав під водоспадом за тиждень до бою з Накатані. Наступний поєдинок Василя в професіоналах відбудеться вже в найближчу суботу, 26 червня. Минулої ночі він продемонстрував, як буде виглядати при виході на ринг. Спочатку постав в боксерському халаті, а потім просто показав свою досить коротку стрижку.

Тим часом український боксер в Мілані шукав насіння.

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