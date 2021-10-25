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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Хіба це Тайсон? "Залізний" Майк знайшов безсмертя, але тепер з нього всі сміються

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 жовтня, 08:34
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Знаменитий американський боксер був увічнений в бронзі. Щоправда скульптор явно не допрацював свій твір
Майку Тайсону встановили триметровий пам'ятник в Лас-Вегасі
Майку Тайсону встановили триметровий пам'ятник в Лас-Вегасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-чемпіону світу у суперважкій вазі за версією WBC, WBA і IBF встановили триметровий пам'ятник у знаменитій піцерії Mulberry Pizzeria, розташованої на території готелю Resorts World Las Vegas.

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Майк Тайсон був радий такій події. Він із задоволенням позував поруч зі своєю скульптурою і зробив знімок на її тлі.

"Нарешті безсмертний", – прокоментував пам'ятник Майк Тайсон.

Щоправда критики в соціальних мережах не поділяли захоплення "Залізного Майка". Багато хто відзначив несхожість копії з оригіналом.

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  • Люблю Майка, але ця статуя не схожа на нього, лол
  • Нічого схожого на Тайсона, але все ж не применшує того, що він один з найвидатніших боксерів в історії
  • Від того ж скульптора, що і статуя Кріштіану?

Втім це не сильно засмутило 55-річного спортсмена, адже головне це визнання. Сам Майк Тайсон виступив з промовою і подякував за надану йому честь.

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