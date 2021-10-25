Разве это Тайсон? "Железный" Майк обрел бессмертие, но теперь с него все смеются

Знаменитый американский боксер был увековечен в бронзе. Правда скульптор явно не доработал свое произведение

Майку Тайсону установили трехметровый памятник в Лас-Вегасе / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC, WBA и IBF установили трехметровый памятник в знаменитой пиццерии Mulberry Pizzeria, расположенной на территории гостиницы Resorts World Las Vegas.

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Майк Тайсон был рад такому событию. Он с удовольствием позировал рядом со своей скульптурой и сделал снимок на ее фоне.

"Наконец-то бессмертен", – прокомментировал памятник Майк Тайсон.

Правда критики в соцсетях не разделяли восторга "Железного Майка". Многие отметили непохожесть копии на оригинал.

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Люблю Майка, но эта статуя не похожа на него, лол

Ничего похожего на Тайсона, но все же не умаляет того, что он один из величайших боксеров в истории

От того же скульптора, что и статуя Криштиану?

Впрочем это не сильно расстроило 55-летнего спортсмена, ведь главное это признание. Сам Майк Тайсон выступил с речью и поблагодарил за оказанную ему честь.