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Забудьте Майка Тайсона! Бій Ф'юрі – Вайлдер визнанили найкращим в історії

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 жовтня, 12:17
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Цього статусу поєдинок Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера удостоїли відразу дві легенди – Джордж Форман і Боб Арум
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Іван Редкач назвав поєдинок Ф'юрі – Вайлдер боєм року.

Але легендарний американський супертяж Джордж Форман пішов далі, присвоївши рубці в Лас-Вегасі, яка завершилася перемогою Циганського короля, звання найкращого бою в історії хефівейту.

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"Форман, Фрейзер, навіть Майк Тайсон: забудьте всіх нас. Це новий день, і вся справа в Тайсоні Ф'юрі і Вайлдері. Вони провели найкращий в суперважкій вазі титульний бій в історії", – написав 72-річний Джордж Форман у себе в Twitter.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Із Форманом згоден промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум.

"Ф'юрі vs Вайлдер – найкращий бій в суперважкій вазі. Люди запитають, як він може бути крутішим за третій поєдинок Алі і Фрейзера, який видався просто неймовірним. Я пам'ятаю ту затемнену арену на Філіппінах так, немов зараз сиджу там. Але той бій поступається цьому, тому що в ньому не було стільки насильства і нокдаунів", – сказав 89-річний Боб Арум iFL TV.

Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера
Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, минулої суботи Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді. Перед цим обидва боксери кожен двічі побували в нокдауні.

Дивіться, як Ф'юрі нокаутував Вайлдера

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Дивіться, як Алі переміг Фрейзера в 1975-му

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