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Назріває бій століття. Найкращий боксер світу кинув виклик Усику

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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5 травня, 08:43
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Промоутер Едді Гірн вкотре підтвердив бажання абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса вийти на бій проти Олександра Усика
Сауль Альварес не має шансів у бою з Усиком
Сауль Альварес не має шансів у бою з Усиком / Фото: Getty Images

У суботу, 7 травня, найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль "Канело" Альварес вийде у ринг проти російського боксера Дмитра Бівола. На кону – титул чемпіона WBA у напівважкій вазі.

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Але цим трофеєм бажання мексиканця не обмежуються. Канело не відмовляється від своєї мрії битиметься з українцем Олександром Усиком і стати чемпіоном світу у надважкій вазі. Про це повідомив голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Якось ми спілкувалися з Саулем про настрій на перемогу, можу сказати, що він щиро вірить у свою перемогу над Олександром Усиком і водночас він готовий побитися з ним за титул чемпіона світу у надважкій вазі. Тоді Альварес сказав мені: "Якщо ти зможеш організувати цей бій із деякими обмеженнями у вазі, то я поб'ю його".

Сауль Альварес і Олександр Усик
Сауль Альварес і Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

З одного боку, важко не повірити Альваресу, а з іншого, єдиний спосіб перемогти когось на кшталт Сауля чи Василя Ломаченка, це коли вони піднімаються все вище і вище, у вагову категорію, в якій їх не повинно бути. Можливо, Альварес саме тоді й прогріє, коли зустрінеться з надто великим суперником", – цитує Гірна fightnews.info.

Сауль Альварес
Сауль Альварес / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що розмови про поєдинок між Усиком та Канело точаться давно. Українець навіть готовий заради цього бою тимчасово повернутися до крузервейта.

Усик vs Канело
Усик vs Канело / Фото: Instagram

Додамо, що у найближчих планах Олександра Усика реванш проти Ентоні Джошуа, який має відбутися 23 липня. Якщо українець захистить пояси, тоді є великі шанси побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона у хевівейті з Тайсоном Ф'юрі.

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Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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