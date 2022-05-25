Назад у минуле. Кличко розповів про машину часу, в яку потрапила Росія

Військова авантюра Росії проти України створить багато проблем для країни 404, відкинувши її на узбіччя історії

Війна відкине Росію на 50 років в минуле / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний боксер Володимир Кличко взяв участь у Всесвітньому економічний форум у Давосі, на якому нагадав світовій громадськості про війну в Україні

Ексчемпіон світу з боксу впевнений, що божевільними діями росіяни самі заганяють себе у глухий кут. Ізоляція та санкції відкинуть Росію назад у минуле.

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"Росія повинна зрозуміти, що війна, яку вони розпочали, не просто безглузда, але справді їм шкодить: Росія увійшла до машини часу, яка катапультує їх на 50 років у минуле. Світ ізолює Росію. Це завдасть їм величезної шкоди", – написав Кличко у Instagram.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко стане організатором благодійного матчу у Гамбурзі серед відомих німецьких гравців. Захід буде організований у рамках Пакту заради солідарності та майбутнього між Києвом та Гамбургом.