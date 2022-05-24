Кличко збере зірок німецького футболу заради допомоги Україні

В умовах відсутності футболу наші гранди Динамо та Шахтар вирушили у благодійні тури для збирання коштів на допомогу Україні. Допомагають нашій країні та інші європейські спортсмени.
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Так, 28 травня у Гамбурзі пройде благодійний поєдинок на підтримку України під патронатом екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Суперниками стануть зірки Гамбурга та зірки Німецького футбольного союзу. Свою участь уже підтвердили:
- Марсель Янсен
- Петро Трохівський
- Йорг Альберц
- Крістіан Ран
- Томас Гравесен
- Стіг Тефтінг
- Гаральд Шпорль
- Бастіан Рейнхардт
- Томас Хельмер
- Патрік Овомойєла
- Крістіан Треш
- Патрік Хельмес
- Навина Омілад
- Конні Полерс
- Міріам Шайб
- Дженніфер Маєр
- Урсула Холл
Також на зустріч запрошені кухар Тім Мельцер, експерт НФЛ Патрік Есуме, актор Костя Ульманн та актриса Нова Майєрхенріх. Перший тайм судитиме німець Патрік Ітріх, а другий – українець Денис Шурман.
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Захід буде організований у рамках Пакту заради солідарності та майбутнього між Києвом та Гамбургом. На зустрічі розіграють футболку Ліверпуля з автографом Юргена Клоппа, а також урок професійного танцю, поїздку до замку та компакт-диски артиста Яреда Дібаба.