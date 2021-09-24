Бодібілдер трісне по швах, немов стара подушка: шикарний прогноз Ф'юрі на бій Усика

Знаменитий британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав сильні сторони Олександра Усика напередодні чемпіонського бою в Лондоні проти Ентоні Джошуа

Ф'юрі впевнений в успіху Олександра Усика

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив свою думку про майбутній поєдинок Ентоні Джошуа і Олександра Усика.

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"Я міг би назвати безліч причин, за якими Джошуа програє цей бій, а Усик виграє.

По-перше, він лівша, в якійсь мірі незграбний і, варто визнати, спритний боксер. Думаю, його удари сильніші, ніж багатьом здається. Але справа не в тому, наскільки сильно хтось б'є – головне, влучати в ціль. Рано чи пізно в такому випадку величезний бодібілдер трісне по швах, немов стара дешева подушка. Крім того, у нього досить швидко закінчуються ідеї.

Вважаю, Ентоні спробує більше боксувати і використовувати джеби. Він прекрасно знає, що у нього не вистачить витривалості, приблизно після трьох раундів він почне задихатися. Якщо він не розправиться з ним раніше, то можливо навіть програє достроково", – наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

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Бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. Британець захищатиме титули за версіями WBA, WBO, IBF.

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