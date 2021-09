Бальзам на душу патріотів. Усик заговорив українською мовою

Сьогодні в Лондоні пройшла пресконференція, присвячена майбутньому бою між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Український боксер прийшов на зустріч у костюмі Джокера.

Але не тільки цим здивував Олександр. На питання він відповідав виключно українською мовою. Хоча в повсякденному житті він зазвичай спілкується російською.

"You can do a lot more ..." – @usykaa #JoshuaUsyk pic.twitter.com/VzmBca3Osw