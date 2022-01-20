Останній шанс поїхати на Олімпіаду. Заява Велепця про склад збірної України

До старту Олімпійських ігор у Пекіні залишилося всього два тижні. Гонки на сьомому етапі Кубка світу в Антгольці є останніми, в яких можна перевірити форму спортсменок напередодні від'їзду до Китаю.

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"Чому ще не визначений склад? Тому що потрібно вирішити спочатку нам, тренерам, розібратися. Перевірити дівчат, яким не давали шансів, оскільки вони хворіли. Поки що не вирішили.

Хочемо мати на Олімпіаді п'ять здорових бійців, тому ще це питання маємо закрити. Давайте дочекаємося завтра-післязавтра. І тоді чітко скажемо, хто стартуватиме.

Троє дівчат перебувають під питанням. Поговоримо з тренерами і потім скажемо. Так, Петренко, Блашко та Меркушина поки що не на Олімпіаді", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільному.