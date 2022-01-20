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Останній шанс поїхати на Олімпіаду. Заява Велепця про склад збірної України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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20 січня, 21:03
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Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону ще не визначився із двома кандидатурами на поїздку до Пекіна
Олена Білосюк поїде на зимову Олімпіаду-2022
Олена Білосюк поїде на зимову Олімпіаду-2022 / Фото: biathlon.com.ua

До старту Олімпійських ігор у Пекіні залишилося всього два тижні. Гонки на сьомому етапі Кубка світу в Антгольці є останніми, в яких можна перевірити форму спортсменок напередодні від'їзду до Китаю.

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"Чому ще не визначений склад? Тому що потрібно вирішити спочатку нам, тренерам, розібратися. Перевірити дівчат, яким не давали шансів, оскільки вони хворіли. Поки що не вирішили.

Хочемо мати на Олімпіаді п'ять здорових бійців, тому ще це питання маємо закрити. Давайте дочекаємося завтра-післязавтра. І тоді чітко скажемо, хто стартуватиме.

Троє дівчат перебувають під питанням. Поговоримо з тренерами і потім скажемо. Так, Петренко, Блашко та Меркушина поки що не на Олімпіаді", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільному.

Нагадаємо, що до олімпійської жіночої команди вже відібралися Валентина Семеренко, Юлія Джима та Олена Білосюк. Два місця ще лишаються вакантними.

Валя Семеренко
Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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У чоловічій команді тренерський штаб уже визначився із складом. На Ігри до Пекіна вирушать Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

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