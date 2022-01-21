Кубок світу з біатлону в Антхольці: о котрій і де дивитися жіночу індивідуальну гонку

У п'ятницю, 21 січня, в італійському Антгольці в рамках сьомого етапу Кубка світу відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Вчора українські біатлоністи провально виступили у самій дистанційній гонці сезону, не потрапивши до залікової зони.
Жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів розпочнеться о 15:15 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.
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Склад збірної України зазнав істотних змін. Незважаючи на те, що у стартовому листі вказано п'ять українок, на дистанцію точно вийдуть тільки дві з них.
Як інформує Суспільне Спорт, в індивідуальній гонці вийдуть на старт Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Участь у гонці Ірини Петренко під великим питанням, а Олена Білосюк та Дарина Блашко пропустять змагання.
Українські біатлоністки вийдуть на дистанцію під такими номерами:
- 22. Ірина Петренко
- 52. Анастасія Меркушина
- 55. Юлія Джима
Якщо Ірина Петренко не вийде на старт, то Україна точно втратить очки у заліку Кубка націй, бо туди враховуються результати трьох найкращих спортсменок.
Раніше ми повідомляли, що українська біатлоністка Дар'я Блашко розкритикувала відбір до олімпійської збірної. На думку спортсменки, принципи відбору на Олімпіаду ніким не контролюються.
Нагадаємо, сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці триватиме до 23 січня.
Програма 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія
- 20 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20 км
- 21 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
- 22 січня, 13:50 – мас-старт, чоловіки, 15 км
- 22 січня, 16:00 – естафета, жінки, 4х6 км
- 23 січня, 13:15 – естафета, чоловіки, 7,5 км
- 23 січня, 16:15 – мас-старт, жінки, 12,5 км