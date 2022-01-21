Кубок світу з біатлону в Антхольці: о котрій і де дивитися жіночу індивідуальну гонку

Сьогодні в італійському Антгольці відбудеться індивідуальна жіноча гонка. У старт-листі гонки п'ять українок, але участь трьох під великим питанням

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 21 січня, в італійському Антгольці в рамках сьомого етапу Кубка світу відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Вчора українські біатлоністи провально виступили у самій дистанційній гонці сезону, не потрапивши до залікової зони.

Стадіон у Антхольці / Фото: Getty Images

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Жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів розпочнеться о 15:15 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Склад збірної України зазнав істотних змін. Незважаючи на те, що у стартовому листі вказано п'ять українок, на дистанцію точно вийдуть тільки дві з них.

Як інформує Суспільне Спорт, в індивідуальній гонці вийдуть на старт Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Участь у гонці Ірини Петренко під великим питанням, а Олена Білосюк та Дарина Блашко пропустять змагання.

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Анастасія Меркушина

Українські біатлоністки вийдуть на дистанцію під такими номерами:

22. Ірина Петренко

52. Анастасія Меркушина

55. Юлія Джима

Якщо Ірина Петренко не вийде на старт, то Україна точно втратить очки у заліку Кубка націй, бо туди враховуються результати трьох найкращих спортсменок.

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Раніше ми повідомляли, що українська біатлоністка Дар'я Блашко розкритикувала відбір до олімпійської збірної. На думку спортсменки, принципи відбору на Олімпіаду ніким не контролюються.

Дар'я Блашко не розуміє принципу відбору на Олімпіаду / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці триватиме до 23 січня.

Програма 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія