Провал сезону: українці не зуміли зачепитися за ТОП-40 в індивідуальній гонці

Сьогодні в італійському Антгольці стартував сьомий етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкривала індивідуальна чоловіча гонка на 20 км із чотирма вогневими рубежами.
Збірна України виступила без свого лідера – Дмитра Підручного, якого тренерський штаб вирішив поберегти перед наступними стартами.
За відсутності Дмитра українці не зуміли поборотися за ТОП-40. Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Антон Дудченко, який припустився 4 промахів і на фініші був 47-м.
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А переможцем найдистанційнішої біатлонної гонки став росіянин Антон Бабіков, який чисто відстріляв усі мішені і показав час – 49:46.8.
Last World Cup victory: Pursuit Oestersund 2016 – is today the day @russianbiathlon 's Anton Babikov celebrates the second World Cup victory of his career?- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 20, 2022
Watch live on https://t.co/bk5aBBaMLg #ANT22 pic.twitter.com/O9KfGFblpG
Срібло завоював норвежець Тар'єй Бо, а бронза у Саїда Халілі з Росії.
Clean shooting seals the deal for Anton Babikov in the @biathlonantholz Individual!- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 20, 2022
Anton Babikov @russianbiathlon
Tarjei Boe @NSSF_Biathlon
Said Karimulla Khalili @russianbiathlon
Watch live on https://t.co/bk5aBBaMLg #ANT22 pic.twitter.com/7S6x94CYPn
Результати індивідуальної чоловічої гонки, 20 км:
1. Антон Бабіков (0+0+0+0) 49:46,8
2. Тар'єй Бо (0+0+0+2) +9,7
3. Саїд Карімулла Халілі (0+0+1+0) +48,5
...
47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5
55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3
62. Богдан Цимбал (1+2+2+0) +7:05,8
64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8
91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7