Провал сезону: українці не зуміли зачепитися за ТОП-40 в індивідуальній гонці

Сьогодні в італійському Антгольці стартував сьомий етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкривала індивідуальна чоловіча гонка на 20 км із чотирма вогневими рубежами.

Збірна України виступила без свого лідера – Дмитра Підручного, якого тренерський штаб вирішив поберегти перед наступними стартами.

За відсутності Дмитра українці не зуміли поборотися за ТОП-40. Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Антон Дудченко, який припустився 4 промахів і на фініші був 47-м.

А переможцем найдистанційнішої біатлонної гонки став росіянин Антон Бабіков, який чисто відстріляв усі мішені і показав час – 49:46.8.

