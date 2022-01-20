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Провал сезону: українці не зуміли зачепитися за ТОП-40 в індивідуальній гонці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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20 січня, 17:27
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Українські біатлоністи провально виступили в індивідуальній гонці в Антгольці, не потрапивши до залікової зони
Тар'єй Бо, Антон Бабіков та Саїд Халілі на подіумі після гонки на 20 км.
Тар'єй Бо, Антон Бабіков та Саїд Халілі на подіумі після гонки на 20 км. / Фото: Getty Images

Сьогодні в італійському Антгольці стартував сьомий етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкривала індивідуальна чоловіча гонка на 20 км із чотирма вогневими рубежами.

Збірна України виступила без свого лідера – Дмитра Підручного, якого тренерський штаб вирішив поберегти перед наступними стартами.

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За відсутності Дмитра українці не зуміли поборотися за ТОП-40. Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Антон Дудченко, який припустився 4 промахів і на фініші був 47-м.

А переможцем найдистанційнішої біатлонної гонки став росіянин Антон Бабіков, який чисто відстріляв усі мішені і показав час – 49:46.8.

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Срібло завоював норвежець Тар'єй Бо, а бронза у Саїда Халілі з Росії.

Результати індивідуальної чоловічої гонки, 20 км:

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1. Антон Бабіков (0+0+0+0) 49:46,8
2. Тар'єй Бо (0+0+0+2) +9,7
3. Саїд Карімулла Халілі (0+0+1+0) +48,5
...
47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5
55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3
62. Богдан Цимбал (1+2+2+0) +7:05,8
64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8
91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7

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