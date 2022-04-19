Российские варвары авиабомбами разгромили теннисный центр в Ирпене (фото)

Пресловутый "русский мир" несет только смерть и разруху. От обстрелов и бомбардировок российских захватчиков разрушены целые города и села.
Нелюди с триколором на военной форме разрушают мирную инфраструктуру Украины, в том числе спортивну.
В результате авиаудара российско-фашистких войск прекратил свое существование уникальный теннисный центр Федерации тенниса Украины в Ирпене.
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Фотографии руин опубликовала Федерации тенниса Украины.
"Теннисный центр Федерации тенниса Украины прекратил свое существование…
Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное!", – сообщила ФТУ.
Официально теннисная база в Ирпене открылась 1 мая 2019 года. На ее территории находились семь открытых кортов с грунтовым покрытием.
В центре проходили тренировки, мастер-классы с украинскими теннисистами и украинские и международные, соревнования по профессиональному и любительскому теннису.
Ранее мы сообщали, что на разрушенном орками стадионе в Чернигове юные футболисты сыграли первый матч.
Недавно стало известно, что восстановить украинскую арену помогут немецкие партнеры, в частности футбольный клуб Боруссия Дортмунд, за которую выступал воспитанник Десны Андрей Ярмоленко.