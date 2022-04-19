Російські варвари авіабомбами розгромили тенісний центр в Ірпені (фото)

Горезвісний "російський мир" несе лише смерть і розруху. Від обстрілів та бомбардувань російських загарбників зруйновано цілі міста та села.
Нелюди з триколором на військовій формі руйнують мирну інфраструктуру України, зокрема спортивну.
Внаслідок авіаудару російсько-фашистських військ припинив своє існування унікальний тенісний центр Федерації тенісу України в Ірпені.
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Фотографії руїн опублікувала Федерації тенісу України.
"Тенісний центр Федерації тенісу України припинив своє існування...
Усі співробітники живі та здорові. Це найголовніше!", – повідомила ФТУ.
Офіційно тенісна база в Ірпені відкрилася 1 травня 2019 року. На її території знаходилися сім відкритих кортів із грунтовим покриттям.
У центрі проходили тренування, майстер-класи з українськими тенісистами та українські та міжнародні, змагання з професійного та аматорського тенісу.
Раніше ми повідомляли, що на зруйнованому орками стадіоні у Чернігові юні футболісти зіграли перший матч.
Нещодавно стало відомо, що відновити українську арену допоможуть німецькі партнери, зокрема, футбольний клуб Боруссія Дортмунд, за яку виступав вихованець Десни Андрій Ярмоленко.