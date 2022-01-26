Лучше бы не вспоминал Джоковича. Медведева освистали в Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open победил Феликса Оже-Альяссима из Канады. Противостояние длилось 4 часа 42 минуты и закончилось со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева.
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После нелегкой победы россиянин дал интервью на корте, упомянув главного антивакцинатора планеты Новака Джоковича. Публика на трибунах отреагировала свистом на пламенную речь россиянина.
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"Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал – а что бы сейчас сделал Новак?
Это то, что прошло через мое сознание. Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер", – сказал Медведев.
"I asked myself 'what would Novak do?'"— Wide World of Sports (@wwos) January 26, 2022
Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! #AusOpen – Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5
Напомним, действующий чемпион Australian Open Джокович был депортирован из Австралии из-за нарушения карантинных правил. Кстати, в прошлогоднем финале серб обыграл именно Медведева – 7:5, 6:2, 6:2.
Добавим, что Australian Open продлится до 30 января.