Лучше бы не вспоминал Джоковича. Медведева освистали в Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open победил Феликса Оже-Альяссима из Канады. Противостояние длилось 4 часа 42 минуты и закончилось со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева.

После нелегкой победы россиянин дал интервью на корте, упомянув главного антивакцинатора планеты Новака Джоковича. Публика на трибунах отреагировала свистом на пламенную речь россиянина.

"I asked myself 'what would Novak do?'"



Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! #AusOpen – Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5