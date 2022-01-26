26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Краще б не згадував Джоковича. Медведєва освистали в Австралії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 17:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вболівальники на Відкритому чемпіонаті Австралії хочуть якнайшвидше забути першу ракетку світу Новака Джоковича, якого депортували із Зеленого континенту
Медведєва освистала публіка за згадку про Джоковича
Медведєва освистала публіка за згадку про Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський тенісист Данило Медведєв у чвертьфіналі Australian Open переміг Фелікса Оже-Альясіма з Канади. Протистояння тривало 4 години 42 хвилини та закінчилося з рахунком 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 на користь Медведєва.

Читайте також: Суддя на вежі підірвав Мережу, спіймавши м'яч під час гри на Australian Open (відео)

Реклама

Після нелегкої перемоги росіянин дав інтерв'ю на корті, згадавши головного антивакцинатора планети Новака Джоковича. Публіка на трибунах відреагувала свистом на полум'яну промову росіянина.

"Не знаю, чи правильно зараз подумають люди, але я подумав – а що зараз зробив би Новак?"

Це те, що пройшло через мою свідомість. Новак – великий чемпіон, так само як Рафа та Роджер", – сказав Медведєв.

Нагадаємо, чинний чемпіон Australian Open Джокович був депортований із Австралії через порушення карантинних правил. До речі, у минулорічному фіналі серб обіграв саме Медведєва – 7:5, 6:2, 6:2.

Реклама

Додамо, що Australian Open триватиме до 30 січня.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Ньюзмейкери
Наші автори
Олег Люлька Усик – Джошуа: Леннокс Льюїс дав різку пораду земляку Олег Люлька · Редактор Спорт Сьогодні
Любомир Луканюк Динамо – Реал Мурсія: онлайн-трансляція матчу Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сьогодні
Олександр Трикіша Справа не в грошах: у команді Джошуа шукають виправдання для скасування реваншу з Усиком Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Творча команда
Спортивні красуні
Більше красунь
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
ТОП публікацій
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Червоне і чорне
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Авто
Більше новин
Олімпіада-2022
Більше новин
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ

Полісся

3 лют

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металіст

4 лют

19:00

Чорноморець

2.15

3.90

2.90
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти