Краще б не згадував Джоковича. Медведєва освистали в Австралії

Російський тенісист Данило Медведєв у чвертьфіналі Australian Open переміг Фелікса Оже-Альясіма з Канади. Протистояння тривало 4 години 42 хвилини та закінчилося з рахунком 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 на користь Медведєва.

Після нелегкої перемоги росіянин дав інтерв'ю на корті, згадавши головного антивакцинатора планети Новака Джоковича. Публіка на трибунах відреагувала свистом на полум'яну промову росіянина.

"I asked myself 'what would Novak do?'"



Fair to say Medvedev got mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! #AusOpen – Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5