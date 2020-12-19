Украинки переписали историю! Впервые наши гимнастки – лучшие в Европе

Женская сборная Украины по спортивной гимнастике стала чемпионом Европы в командном многоборье в турецком Мерсине. Анастасия Мотак, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева на четырех снарядах набрали 154,663 балла. Ранее украинский вундеркинд из села выиграл пять золотых медалей чемпионата Европы.

Реклама

Второй стала сборная Румынии, которая набрала 154,496 балла и совсем чуть-чуть проиграла нашим девушкам. Бронзовая медаль – у Венгрии.

Для наших девушек это первое в истории "золото" ЧЕ в командном первенстве и первая медаль в команде с 2004 года. А вообще украинки последний раз на чемпионате Европы поднимались на пьедестал в 2012 году.

Читайте также: Впервые в истории! Украинские гимнасты выиграли европейское "золото" в команде

Реклама

Добавим, что на чемпионат Европы в Турцию не приехало большое количество сборных, включая британскую, итальянскую и российскую. Как заявили в последней, они отказались от участия в соревнованиях "из-за коронавируса и сложной политической обстановки".

Смотрите, как украинцы выиграли четыре медали на этапе Кубка мира в Германии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама