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Украинки переписали историю! Впервые наши гимнастки – лучшие в Европе

19 декабря, 17:24

Елена Павлова Елена Павлова

"Сине-желтые" стали чемпионками континента в командном многоборье в турецком Мерсине

Женская сборная Украины по спортивной гимнастике стала чемпионом Европы в командном многоборье в турецком Мерсине. Анастасия Мотак, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева на четырех снарядах набрали 154,663 балла. Ранее украинский вундеркинд из села выиграл пять золотых медалей чемпионата Европы.

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Второй стала сборная Румынии, которая набрала 154,496 балла и совсем чуть-чуть проиграла нашим девушкам. Бронзовая медаль – у Венгрии.

Для наших девушек это первое в истории "золото" ЧЕ в командном первенстве и первая медаль в команде с 2004 года. А вообще украинки последний раз на чемпионате Европы поднимались на пьедестал в 2012 году.

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Добавим, что на чемпионат Европы в Турцию не приехало большое количество сборных, включая британскую, итальянскую и российскую. Как заявили в последней, они отказались от участия в соревнованиях "из-за коронавируса и сложной политической обстановки".

Смотрите, как украинцы выиграли четыре медали на этапе Кубка мира в Германии

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