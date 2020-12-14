Во дает! Украинский вундеркинд из села выиграл пять золотых медалей на чемпионате Европы по гимнастике

Сборная Украины триумфально завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин в турецком Мерсине. В последний день соревнований "золото" в опорном прыжке и "бронзу" на кольцах завоевал Игорь Радивилов. А cеребряным призером в упражнениях на брусьях стал Петр Пахнюк.
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Видео "золотого" выступления Радивилова
Видео "серебряного" выступления Пахнюка
Отметим, что в медальной таблице среди взрослых гимнастов Украина разделила первое командное место с хозяевами соревнований турками (2"золота", 1 "серебро", 1 "бронза").
А вот общий зачет соревнований, с учетом юниоров, наша страна выиграла с громадным отрывом от преследователей.
А все благодаря пяти (!!!) золотым наградам 17-летнего Ильи Ковтуна из села Свидовок с населением 2200 человек, что под Черкассами, выигравшего в команде, личном многоборье, а также на коне, кольцах и брусьях. Во дает!
Медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике.
Мерсин (Турция)
1. УКРАИНА – 15 медалей (7 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые)
2. Турция – 8 медалей (2-2-4)
3. Литва – 4 медали (2-1-1)
Отметим, что в Турции не выступал лидер нашей сборной, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев. Как рассказали в тренерском штабе, причиной тому стали микротравмы спортсмена. Но даже без своей суперзвезды украинская сборная "всех порвала".
Добавим, что на чемпионат Европы в Турцию не приехало большое количество сборных, включая британскую, итальянскую и российскую. Как заявили в последней, они отказались от участия в соревнованиях "из-за коронавируса и сложной политической обстановки".
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