Впервые в истории! Украинские гимнасты выиграли европейское "золото" в команде

На континентальном первенстве в Турции наши спортсмены даже без Верняева поднялись на высшую ступень пьедестала

Украинские гимнасты выиграли "золото" чемпионата Европы в командном первенстве! В турецком Мерсине наши Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко взошли на высшую ступень пьедестала, опередив "серебряную" Турцию и "бронзовую" Венгрию. Браво!

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Как сообщает сайт МОК, это первая золотая медаль украинских гимнастов в командных соревнованиях. Ранее у нас были "серебро"-1996 и "бронза"-2014.

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Отметим, что в Турции не выступает лидер нашей сборной, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев. Как рассказали в тренерском штабе, причиной тому стали микротравмы спортсмена. Но даже без своей суперзвезды украинская сборная феерит.

Ранее мы писали, что украинские наследники Верняева ударно взяли "золото" и "серебро" чемпионата Европы. Гимнасты Илья Ковтун и Владимир Костюк в Турции невероятно удачно выступили в абсолютном первенстве.

Смотрите, как бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева делает сальто назад

Лилия Подкопаева делает сальто назад Видео: Instagram

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