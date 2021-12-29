Стоит продолжать карьеру? Каратистка Терлюга просит совета у фанатов

Серебряная призерка Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга подвела итог года и подняла вопрос о своем будущем. А ответ на него каратистка пообещала дать совсем скоро

Анжелика Терлюга раздумывает над завершением карьеры / Фото: Instagram

После выступления на Играх в Токио Анжелика взяла паузу в карьере и сыграла свадьбу. Теперь же спортсменка задумывается, а есть ли смысл ей возвращаться на татами.

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"Пришло время подвести итоги этого насыщенного спортивного года Пройти тяжелую подготовку к ОИ

Сборы в Японии

Олимпийская медаль

За всю мою карьеру 2021 год был самым эмоциональным и трудным. Не все мечты исполнились, был не один провал за этот год, были неожиданности и болезненны моменты. Но зато он перевернул мою жизнь, и я навсегда останусь в истории каратэ и нашей страны, как призер Олимпийских Игр 2020.

В последнее время я получаю огромное количество вопросов по поводу продолжения моей карьеры: "буду ли я дальше выступать?" "какие планы на следующий год?", "ты заканчиваешь свою карьеру?" И я уверена, что ответ на все эти вопросы вы узнаете совсем скоро.

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А сейчас я хочу узнать ваше мнение Стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году? Хотели бы еще увидеть меня на татами? Как думаете, есть ли шанс внести еще свою лепту в историю нашего спорта?", – написала Анжелика.

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