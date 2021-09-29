Бавария – Динамо: стрим матча Лиги чемпионов на YouTube

Бавария и Динамо встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Мюнхене на "Алянц-Арене" и начнется в 22:00

Бавария - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Трансляция Бавария – Динамо уже доступна на нашем сайте. Кроме этого, мы проведем стрим матча на нашем Youtube-канале.

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После первого тура Бавария лидирует в группе Е с тремя очками, добытыми благодаря выездной победе над Барселоной со счетом 3:0. Динамо делит второе-третье места с Бенфикой, с которой сыграло в Киеве вничью 0:0.

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Команды прежде встречались 10 раз. Бавария выиграла пять из этих матчей, Динамо – четыре.

Букмекеры считают Баварию безоговорочным фаворитом поединка: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсманна – 1.11, на ничью – 11.50, на победу Динамо – 24.00.

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