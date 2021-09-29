29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Бавария – Динамо: стрим матча Лиги чемпионов на YouTube

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 сентября, 20:18
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Бавария и Динамо встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Мюнхене на "Алянц-Арене" и начнется в 22:00
Бавария - Динамо
Бавария - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Трансляция Бавария – Динамо уже доступна на нашем сайте. Кроме этого, мы проведем стрим матча на нашем Youtube-канале.

Читайте также: Бавария – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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После первого тура Бавария лидирует в группе Е с тремя очками, добытыми благодаря выездной победе над Барселоной со счетом 3:0. Динамо делит второе-третье места с Бенфикой, с которой сыграло в Киеве вничью 0:0.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Бенфика Бенфика Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

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Команды прежде встречались 10 раз. Бавария выиграла пять из этих матчей, Динамо – четыре.

Букмекеры считают Баварию безоговорочным фаворитом поединка: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсманна – 1.11, на ничью – 11.50, на победу Динамо – 24.00.

Смотрите, как на прошлой неделе Динамо играло с Шахтером за Суперкубок Украины

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И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
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