Баварія – Динамо: стрім матчу Ліги чемпіонів на YouTube

Баварія і Динамо зустрінуться у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде в Мюнхені на "Алянц-Арені" і розпочнеться о 22:00

Баварія - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Трансляція Баварія – Динамо вже доступна на нашому сайті. Крім цього, ми проведемо стрім матчу на нашому Youtube-каналі.

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Після першого туру Баварія лідирує в групі Е з трьома очками, здобутими завдяки виїзній перемозі над Барселоною з рахунком 3:0. Динамо ділить друге-третє місця з Бенфікою, з якої зіграло в Києві внічию 0:0.

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Команди раніше зустрічалися 10 разів. Баварія виграла п'ять із цих матчів, Динамо – чотири.

Букмекери вважають Баварію беззаперечним фаворитом поєдинку: коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсманна – 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00.

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