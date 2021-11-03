Не смогли спасти: хоккеист скончался после потери сознания на льду

Хоккеисту стало плохо во время поединка против Дорнбирна. Садецки внезапно упал на лед без сознания. Врачи предоставили игроку медицинскую помощь, но спасти спортсмена не смогли.
"С глубокой печалью в сердце и сожалением сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Наши глубочайшие соболезнования родным и близким", – сообщили в клубе и добавили, что больше информации выкладывать не будут из уважения к семье погибшего.
В сезонах-2016/17 и 2017/18 Садецки выступал за Слован в Континентальной хоккейной лиге.
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