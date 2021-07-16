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Сразу захотелось купить! Звезда футбола оригинально анонсировал свою автобиографию

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июля, 00:16
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Французский футболист анонсировал автобиографическую книгу с помощью своего оригинального чувства юмора. Француз расскажет фанатам, как прошел путь от улицы до звезды футбола
Патрис Эвра выпустил автобиографию
Патрис Эвра выпустил автобиографию

Знаменитый бывший игрок сборной Франции Партис Эвра анонсировал свою автобиографическую книгу. Впрочем, известный своим чувством юмора футболист записал настолько увлекательный трейлер, что тут же захотелось приобрести книгу.

"Я люблю эту игру! Наконец-то я могу анонсировать свою автобиографию! Я так рад поделиться со всеми своими поклонниками тем, что было в моей реальной жизни страшным, смешным, грустным, счастливым, весь путь от улиц до уровня звезды", – написал Эвра.

Книга появится в продаже только 28 октября, но уже сейчас ее можно приобрести за 24 евро. Электронная версия обойдется в 12 евро.

Некоторое время назад Патрис Эвра признался, что четыре месяца играл с куском курицы в бутсе. Эвра пришлось выходить на поле, несмотря на травму ноги. Представляете, какие истории могут появиться в его автобиографии!

Ранее мы писали, что Эвра переоделся в девушку и станцевал со шваброй. Вирусное видео с французским футболистом сразу же стало популярным в Instagram.

За свою карьеру француз успел поиграть во многих клубах, среди которых Ницца, Монако, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Марсель, Вест Хэм. Игрок провел 733 матча на клубном уровне и 81 поединок в составе национальной сборной.

За это время Эвра забил 17 голов, завоевал пять титулов в АПЛ, дважды выигрывал чемпионат Италии. Также на его счету победы в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Италии.

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