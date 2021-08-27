Шевченко просматривает клуб Первой лиги! Но что там делает Усик?

Легенды украинского спорта приедут в Житомир посмотреть футбольный матч между командами Полесье и Альянс

Специальные гости в Житомире

В субботу, 28 августа, в Житомире пройдет поединок шестого тура Первой лиги Украины. Местное Полесье встречается с Альянсом из Липовой Долины.

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В городе интерес к матчу невероятный. И вовсе не из-за турнирных раскладов. А из-за гостей. Как анонсирует аккаунт Полесья в Instagram, на игру приедут Андрей Шевченко и Александр Усик!

Андрей Шевченко – легенда украинского футбола. Обладатель "Золотого мяча", победитель Лиги чемпионов. В качестве тренера дошел со сборной Украины до четвертьфинала Евро-2020. Сейчас взял паузу в работе.

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Александр Усик - олимпийский чемпион по боксу. Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе. И претендент на чемпионские пояса в супертяжелом. Через месяц в Лондоне Усик будет боксировать с чемпионом мира Энтони Джошуа.