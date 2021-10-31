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Раздевалку шатает! Экс-звезда Динамо празднует медаль в Финляндии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
31 октября, 20:02
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34-летний Денис Олейник переживает вторую молодость вдалеке от родины – с клубом СИК он стал бронзовым призером финского чемпионата
Денис Олейник
Денис Олейник / Фото: Instagram

Бывший футболист Динамо, Металлиста и Днепра Денис Олейник стал бронзовым призером чемпионата Финляндии. Это произошло после того как СИК, клуб Олейника, разгромил на выезде своего конкурента в борьбе за третье место Интер Турку со счетом 5:2.

Сам Олейник в этой игре голом не отличился, но до того, напомним, забивал в пяти поединках кряду.

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Радости Дениса и его партнеров не было предела – в раздевалке после бронзовой победы они устроили песни и пляски, раздевшись по пояс и обливая друг друга различными напитками.

"Мы сделали это!" – написал у себя в сториз Олейник.

"Викторович, с бронзой. В следующем году будет золото. Это твой цвет металла", – поздравил его агент Александр Панков.

Напомним, Олейник, которому сейчас 34, принадлежал к золотой молодежи Динамо, которая в матче за Суперкубок Украины-2007 сенсационно обыграла Шахтер.

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Денис Олейник
Денис Олейник

Впрочем, карьера после того успеха у Дениса не заладилась. Ее сопровождали нефутбольные скандалы. В частности, бывшая жена Олейника Зоряна заявила, что он ее бил, а также проиграл в казино два миллиона долларов.

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