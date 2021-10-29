30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

В сборную его – пока не поздно! Украинец, спустивший миллионы в казино, разрывает чемпионат Финляндии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 октября, 09:46
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Денис Олейник забил в пятом кряду матче за финский СИК – такой результативный футболист явно не помешал бы нашей национальной команде в решающем поединке с Боснией
Денис Олейник
Денис Олейник

16 ноября сборной Украины на выезде предстоит решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. На этот матч Александр Петраков вернул в состав Руслана Малиновского.

Но, похоже, есть смысл довызвать еще одного легионера – 34-летнего украинского полузащитника финского клуба СИК Дениса Олейника. Шутка ли, он забил уже в пятом матче своего клуба кряду!

Реклама

На сей раз Олейник, выступавший за сборную Украины с 2010 по 2015 годы, головой открыл счет в матче с командой КуПС, который завершился вничью 2:2.

Уже месяц Денис не уходит с поля без гола в Финляндии. Может, и для сборной Украины он стал бы забивной палочкой-выручалочкой?

Реклама

Напомним, Олейник принадлежал к золотой молодежи Динамо, которая в матче за Суперкубок Украины-2007 сенсационно обыграла Шахтер.

Впрочем, карьера после того успеха у Дениса не заладилась. Ее сопровождали нефутбольные скандалы. В частности, бывшая жена Олейника Зоряна заявила, что он ее бил.

"И делал это неоднократно. Когда мы жили в Харькове, он после очередного загула пришел домой пьяный. Я молчать не стала, и у нас разгорелась ссора, вследствие чего он меня сильно избил, сломал шесть ребер... Бил ногами... Пришлось вызывать полицию, чтобы его успокоили".

"Большие деньги сразу вскружили голову молодому парню. Он серьезно подсел на азартные игры, проигрывал огромные суммы в казино. За два года Денис проиграл около 2 млн долларов. С ним говорили родители, я, его кодировали, но все без толку", – рассказывала девушка.

И вот, похоже, жизнь у Дениса Олейника, наконец, наладилась...

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Мариуполь

Завтра

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтер

Завтра

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять