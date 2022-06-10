Подарок для украинцев. Звезда Реала зашел в раздевалку сборной Украины (видео)

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга подарил футболки своей команды в знак поддержки украинского народа

Камавинга подарил украинцам футболки французской сборной / Фото: Коллаж: Сегодня

Молодежная сборная Украины в результативном матче сыграла вничью (3:3) с командой Франции. После поединка лидер "трехцветных" Эдуардо Камавинга зашел в раздевалку к "сине-желтым", чтобы сделать особенный подарок.

От имени всех футболистов сборной Франции полузащитник подарил футболки своей команды украинцам. Камавинга высказал слова поддержки игрокам украинской команды, в связи с военной агрессией России.

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"Я знаю о плохой текущей ситуации, и это подарок для всех людей. Надеюсь, ситуация улучшится", – сказал Камавинга игрокам и тренерам сборной Украины.

France U21 & Real M CM Eduardo Camavinga came to Ukraines dressing room post 3-3 draw yday and presented the side with a whole heap of France jerseys for the U21 squad



We know theres currently a bad situation & this is a present for all the people (team)



: gres.evgenii pic.twitter.com/R3hhSVQdw1 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 10, 2022

Футболисты молодежной сборной Украины аплодисментами поблагодарили хавбека мадридского Реала. Слова признательности высказал и наставник "сине-желтых" Руслан Ротань.

"Они выразили поддержку всей Украине, заверили, что Франция переживает вместе с нами и подарили нам футболку своей сборной", – сказал тренер.

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Нужно добавить, что футболисты сборной Франции играли в Стамбуле с сине-желтой повязкой – в знак поддержки Украины.

Отметим, что 19-летний Эдуардо Камавинга прошлым летом за 40 млн евро перешел из Ренна в мадридский Реал. По итогам первого сезона за испанский клуб Камавинга стал обладателем трех трофеев, выиграв чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА.

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Напомним, команда Руслана Ротаня выступит в плей-офф раунде отбора на чемпионат Европы 2023 года. Свой последний поединок в квалификации ЧЕ-2023 украинцы проведут 12 июня против сборной Армении.