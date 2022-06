Подарок для украинцев. Звезда Реала зашел в раздевалку сборной Украины (видео)

Молодежная сборная Украины в результативном матче сыграла вничью (3:3) с командой Франции. После поединка лидер "трехцветных" Эдуардо Камавинга зашел в раздевалку к "сине-желтым", чтобы сделать особенный подарок.

От имени всех футболистов сборной Франции полузащитник подарил футболки своей команды украинцам. Камавинга высказал слова поддержки игрокам украинской команды, в связи с военной агрессией России.

France U21 & Real M CM Eduardo Camavinga came to Ukraines dressing room post 3-3 draw yday and presented the side with a whole heap of France jerseys for the U21 squad



We know theres currently a bad situation & this is a present for all the people (team)



