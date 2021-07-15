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Первый пришел: определился соперник Ворсклы в новом еврокубке

15 июля, 23:00
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Команда Юрия Максимова первой из украинских команд узнала соперника в новом еврокубковом сезоне. Полтавчанам будет противостоять финский клуб КуПС, обыгравший армянский Ноа
КуПС - первый соперник Ворсклы в Лиге конференций
КуПС - первый соперник Ворсклы в Лиге конференций / Фото: ФК КуПС

На следующей неделе полтавская Ворскла первой из украинских команд стартует в новом еврокубковом сезоне. Полтавчане, которые вернулись на евроарену после двухлетней паузы, сыграют во втором раунде квалификации с финским клубом КуПС.

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Финская команда, носящая прозвище "канарейки", в первом раунде обыграла армянский Ноа по сумме двух встреч. В Степанакерте КуПС минимально проиграл (0:1), а на своем поле взял уверенный реванш – 5:0. К слову, капитан армянской команды Денис Дедечко, сыгравший в обеих матчах, ранее выступал за Ворсклу.

Первый поединок между Ворсклой и КуПСом пройдет 22 июля в Куопио, а ответная встреча состоится 29 июля в Полтаве.

Ворскла возвращается в еврокубки
Ворскла возвращается в еврокубки / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В тренде

По итогам прошлого сезона "канарейки" стали бронзовым призером чемпионата Финляндии, завоевав путевку в Лигу конференций. Соперник подопечных Юрия Максимова является одним из самых титулованных клубов Финляндии. "Желто-черные" шесть раз становились чемпионами своей страны и неоднократно участвовали в еврокубках.

Интересно, что в 1990 году КуПС уже встречался с украинской командой. Это было киевское Динамо, которое победило финский клуб с общим счетом 6:2.

Стоит отметить, что это первый розыгрыш Лиги конференций в истории. УЕФА создало новый турнир как третий по рангу еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Второй участник от Украины в Лиге конференций, ковалевский Колос, начнет борьбу в турнире с третьего раунда квалификации, матчи которого состоятся в августе.

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