Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Перший прийшов: визначився суперник Ворскли в новому єврокубку

15 липня, 23:00
Копіювати лінк
Команда Юрія Максимова першою з українських команд дізналася суперника в новому єврокубковому сезоні. Полтавцям протистоятиме фінський клуб КуПС, який обіграв вірменський Ноа
/ Фото: ФК КуПС

Наступного тижня полтавська Ворскла першою з українських команд стартує в новому єврокубковому сезоні. Полтавчани, які повернулися на євроарену після дворічної паузи, зіграють у другому раунді кваліфікації з фінським клубом КуПС.

Читайте також: Ще один шанс виграти євротрофей: що з себе представляє Ліга конференцій

Фінська команда, що носить прізвисько "канарки", в першому раунді обіграла вірменський Ноа за сумою двох зустрічей. У Степанакерті КуПС мінімально програв (0:1), а на своєму полі взяв впевнений реванш – 5:0. До слова, капітан вірменської команди Денис Дедечко, який зіграв в обох матчах, раніше виступав за Ворсклу.

Перший поєдинок між Ворсклою і КуПС пройде 22 липня в Купіо, а матч-відповідь відбудеться 29 липня в Полтаві.

Ворскла повертається в єврокубки
Ворскла повертається в єврокубки / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

В тренді

За підсумками минулого сезону "канарки" стали бронзовим призером чемпіонату Фінляндії, завоювавши путівку в Лігу конференцій. Суперник підопічних Юрія Максимова є одним з найбільш титулованих клубів Фінляндії. "Жовто-чорні" шість разів ставали чемпіонами своєї країни і неодноразово брали участь в єврокубках.

Цікаво, що в 1990 році КуПС вже зустрічався з українською командою. Це було київське Динамо, яке перемогло фінський клуб із загальним рахунком 6:2.

Варто відзначити, що це перший розіграш Ліги конференцій в історії. УЄФА створив новий турнір як третій за рангом єврокубок після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Другий учасник від України в Лізі конференцій, ковалівський Колос, розпочне боротьбу в турнірі з третього раунду кваліфікації, матчі якого відбудуться в серпні.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти