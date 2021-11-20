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Малиновский забил и разгромил Коваленко в Италии (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 ноября, 18:38
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"Украинское дерби" в рамках итальянского чемпионата между Аталантой Руслана Малиновского и Специей Виктора Коваленко завершилось победой хозяев 5:2
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Коваленко вышел в составе Специи с первых минут и результативными действиями не отметился, а вот Малиновский, которого выпустили на замену во втором тайме, забил из-за пределов штрафной ударом своей неотразимой левой.

ВИДЕО ГОЛА МАЛИНОВСКОГО

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Благодаря голу Малиновского Аталанта разгромила Специю 5:2.

Коваленко и Малиновский
Коваленко и Малиновский / Фото: Twitter

Эта победа позволила Аталанте догнать по очкам Интер, идущий третьим, но у того игра в запасе.

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Специя же пребывает на 16-й строчке, на два очка опережая Дженоа, которая в воскресенье проведет дебютный матч под руководством Андрея Шевченко – против Ромы.

Аталанта – Специя – 5:2
Голы: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (пен.), Муриэль, 83, Малиновский, 89 – Нзола, 11, 90+1
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Скалвини, 83), Паломино, Толои, Джимшити, Мэле, де Роон, Копмейнерс (Пессина, 61), Иличич (Малиновский, 60), Пашалич (Пикколи, 83), Сапата (Муриэль, 79).
Специя: Проведель, Амьян, Эрлич, Христов, Бастони, Сала (Реца, 64), Коваленко (Колли, 64), Маджоре, Джаси (Подгоряну, 81) , Верде (Манай, 52), Нзола.
Предупреждения: Копмейнерс, Пашалич – Джаси, Сала, Христов

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Напомним, что Виктор Коваленко принадлежит Аталанте, а в Специи выступает до конца сезона на правах аренды.

Коваленко в форме Специи
Коваленко в форме Специи / Фото: Instagram

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