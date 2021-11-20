Маліновський забив та розгромив Коваленка в Італії (відео)

Коваленко вийшов у складі Спеції з перших хвилин і результативними діями не відзначився, а ось Маліновський, якого випустили на заміну у другому таймі, забив з-за меж штрафного майданчика ударом лівою.
ВІДЕО ГОЛА МАЛІНОВСЬКОГО
Завдяки голу Маліновського Аталанта розгромила Спецію 5:2.
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Ця перемога дозволила Аталанті наздогнати за очками Інтер, що перебуває третім, але в того є гра в запасі.
Спеція ж перебуває на 16-му рядку, на два очки випереджаючи Дженоа, яка в неділю проведе дебютний матч під керівництвом Андрія Шевченка – проти Роми.
Аталанта – Спеція – 5:2
Голи: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (пен.), Муріель, 83, Маліновський, 89 – Нзола, 11, 90+1
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Скалвіні, 83), Паломіно, Толої, Джимшиті, Меле, де Роон, Копмейнерс (Песіна, 61), Ілічич (Маліновський, 60 ), Пашалич (Пікколі, 83), Сапата (Муріель, 79).
Спеція: Проведель, Ам'ян, Ерліч, Христов, Бастоні, Сала (Реца, 64), Коваленко (Коллі, 64), Маджоре, Джасі (Підгоряну, 81), Верде (Манай, 52), Нзола.
Попередження: Копмейнерс, Пашалич – Джасі, Сала, Христов
Нагадаємо, що Віктор Коваленко належить Аталанті, а у Спеції виступає до кінця сезону на умовах оренди.