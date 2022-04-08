Лига Европы без украинцев на поле. Итоги первых матчей 1/4 финала

Малиновский и Ярмоленко провели поединки своих команд на лавке запасных. Аталанта и Вест Хэм не победили

Малиновский и Ярмоленко без побед в Лиге Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Нет Малиновского – нет победы

Аталанта матчем против РБ Лейпциг открыла четвертьфинальную стадию Лиги Европы. Матч команды украинского хавбека, который провел поединок в запасе, завершился со счетом 1:1.

/ Фото: REUTERS

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Драматический поединок клуба Ярмоленко

Похожая история ждала и на еще одного украинского легионера Андрея Ярмоленко. Его Вест Хэм дома принимал французский Лион. Ярмоленко весь матч наблюдал за происходящем со скамейки запасных.

Вест Хэм – Лион 1:1

Смотреть в матче было на что. Равный первый тайм завершился удалением защитника лондонцев Крессуэла. Драматизму происходящему добавил в начале второго тайма лидер Вест Хэма Боуэн – его гол позволил хозяевам выйти вперед. Но удержать победный результат вдесятером не удалось. В средине тайма счет сравнял Ндомбеле. Итог встречи 1:1.

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Очередная ничья Барселоны

Барселона, как на всех предыдущих стадиях плей-офф Лиги Европы, сыграла первый поединок 1/4 финала против Айнтрахта вничью. Более того команда Хави была в роли догоняющей.

Айнтрахт – Барселона 1:1

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Сразу после перерыва счет в матче открыл игрок немецкого клуба Кнауфф. Усилиями Феррана Торреса Барселона отыгралась, а за 12 минут до завершения поединка получила преимущество в одного игрока на поле. Удаление в составе Айнтрахта не помогло каталонцам добыть победу. Ничья 1:1.

Единственная победа дня в Лиги Европы

Одна победа на четыре матча – ее творцы игроки Браги. Португальский клуб в домашнем поединке переиграл шотландский Рейнджерс. Героем встречи стал форвард Браги Абель Руис – его единственный в матче гол подарил португальцам минимальную победу.

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

РБ Лейпциг – Аталанта 1:1 (Дзаппакоста 58' (АГ) – Муриэль 17')

Вест Хэм – Лион 1:1 (Боуэн 52' – Ндомбеле 66')

Айнтрахт – Барселона 1:1 (Кнауфф 48' – Ферран Торрес 66')

Брага – Рейнджерс 1:0 (Руис 40')