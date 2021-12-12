Динамо разошлось миром с Зарей. Шахтер – зимний чемпион

Динамо не сумело обыграть Зарю в последней игре перед каникулами – 1:1 на НСК "Олимпийский" оказались на руку Шахтеру

Динамо vs Заря: было жарко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Центральный матч 18-го тура УПЛ на НСК "Олимпийский" Динамо – Заря завершился вничью 1:1.

Это значит, что зимним чемпионом Украины стал Шахтер, опережающий Динамо на два очка.

Реклама

Отметим, что Динамо открыло счет в матче с Зарей на 44-й минуте. После изящной передачи Гармаша отличился Буяльский.

Заря отыгралась в начале второй половины – на 49-й минуте ворота киевлян поразил иранец Аллахьяр.

Реклама

Динамо – Заря – 1:1

Голы: Буяльский, 44 – Аллахьяр, 49

Реклама

Впереди в Премьер-лиге – 12 туров. Базовая дата возобновления чемпионата Украины – 26 февраля. Динамо дома примет Ингулец, а Шахтер сыграет на выезде с Металлистом 1925.