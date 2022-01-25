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Денег не хватает: Суркис рассказал о проблемах Динамо

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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25 января, 22:35
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Президент Динамо Игорь Суркис признался, что на содержание клуба не хватает тех денег, которые команда зарабатывает в еврокубках
Игорь Суркис
Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В текущей Лиге чемпионов Динамо заработало приличные призовые от УЕФА, несмотря на вылет из еврокубков после группового этапа.

Тем не менее, президент клуба утверждает, что на сегодняшний день этой суммы мало

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"Болельщики пусть посчитают, что было за предыдущие три года, когда я вместе со своими партнерами каждый год доставали по 35 – 40 миллионов и тратили на клуб. И мы не играли нигде. Это болельщики не считают?

Давайте так: баланс нужно делать не за один год, а его нужно делать в целом. Не взять и потратить все 30 миллионов от Лиги чемпионов на трансферы.

Мирча Луческу и Игорь Суркис
Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На сегодняшний день даже тех денег, которые мы получили от Лиги чемпионов, не хватает на содержание футбольного клуба Динамо Киев", – сказал Суркис в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Суркис рассказал, что призовые от УАФ пошли на модернизацию манежа на базе по просьбе Мирчи Луческу. Румын утверждал, что старое покрытие было травмоопасным. Также киевляне поменяли покрытие на других полях.

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